Мошенники выходят на новый уровень, сообщает DEITA.RU.



Не секрет, что скоро в России появится новый способ идентификации человека – по голосу. Именно поэтому, чтобы избежать потери средств на счете, надо внимательно относиться не только с смс от банка, но и к тому, как вы отвечаете на звонки.

Никогда не отвечайте словом «Да» на звонки с незнакомых номеров. Мошенники могут записать ваше «Да» и позже получить полный доступ к вашему счету.

Елена Миронова