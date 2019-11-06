Никогда не оставлять номер советуют автомобилистам

Мошенники, специализирующиеся на авто сразу обратят внимание на такие машины, сообщает DEITA.RU.



Многие водители так или иначе вынуждены оставлять номер своего телефона под лобовым стеклом автомобиля: не всегда есть возможность оставить машину, не мешая другим. Так вот такая привычка может сделать водителя легкой жертвой мошенников.

Как правило, мошенники выбирают на парковках именно такие машины – с номерами под лобовым. Водителям звонят и требуют деньги. Как правило, за снятые и спрятанные номера. Однако развод может оказаться более серьезным.

Елена Миронова