Есть три вида жидкостей, которые не рекомендуется разливать на кузов машины, сообщает DEITA.RU.

У жидкостей для автомобиля достаточно агрессивный состав, который может повредить покрытие, разъедать краску и оставлять пятна.

Тормозная жидкость может разъедать лакокрасочное покрытие кузова, поэтому ее нужно как можно быстрее стирать тряпочкой, еслислучайно пролилась.

Моющие средства. Производители автомобилей переходят на краски на водной основе, чтобы не вредить окружающей среде. Но такие краски могут быть смыты некоторыми моющими средствами для авто. Например, средства с нашатырным спиртом повреждают ЛКП автомобиля.

Электролит. Еще есть водители, которые выбирают АКБ классические, где требуется подливать электролит. А при попадании на краску он довольно быстро разъедает её, может даже добраться до металла. Чтобы это предотвратить, нужно как можно скорее протереть мыльной водой место, куда капнула кислота.

Анастасия Туркова

