Встреча с инспектором ГИБДД для большинства водителей волнительна, поэтому некоторых из них начинают делать или говорить глупости, особенно если знают — нарушали. Что точно не нужно делать по требованию сотрудника ДПС, сообщает DEITA.RU.

От предложения «обойтись без протокола», проще говоря, дать взятку и разъехаться, лучше отказаться. Этому существует две главные причины. Первая, дача взятки — уголовно наказуемое деяние. Второе, что немаловажно, чем меньше россияне дают взятки, тем реже встречаются коррупционеры.

От предложения выступить в роли понятого автоэксперты советуют отказываться. Стоит помнить, что быть понятым — это право гражданина, а не обязанность. А если вдруг согласились, может оказаться и так, что регистрация у правонарушителя в другом регионе, и туда придется ехать давать показания.

Старайтесь не садиться в патрульный автомобиль, так как в нем сотрудник ДПС вместе с коллегой может начать психологическое давление. Ведь одна из главных задач инспекторов — составить определенное количество протоколов, поэтому они могут убеждать в виновности до последнего, а в машине делать это проще.

Екатерина Брязгунова