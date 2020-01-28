Николай Валуев предложил раздавать продукты бесплатно

Действующее законодательство ставит руководство магазинов в определённые рамки, из-за которых магазину проще выбросить товар, чем отдать его нуждающимся, сообщает DEITA.RU. Данную проблему предлагают решить два депутата Госдумы – Николай Валуев и Сергей Вострецов.

По закону, если в магазине предпримут решение пожертвовать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся россиянам, руководство будет обязано уплатить 40 процентов от стоимости переданных продуктов, как отмечает «Российская газета». Иными словами, на бумаге будет считаться, что магазин сбыл товар и получил прибыль. Именно поэтому многие торговые сети предпочитают утилизировать товар, а не отдавать нуждающимся.

Каждый год в России образуется порядка 17 млн тонн пищевых отходов, значительная часть которых (94%) оказывается на мусорных полигонах. Там продукцию подвергают захоронению, после чего отходы становятся источником загрязнения воды, воздуха и почвы.

Депутаты разработали проект, согласно которому магазины могут освободить от налога на прибыль и НДС в вопросах безвозмездной передачи продуктов.

Помимо этого, Сергей Вострецов и Николай Валуев предлагают обязать магазины розничной торговли принимать тару и упаковку. Производители и переработчики получат упаковку, тогда как покупатели – скидки за пустые коробки.

Мера по освобождению магазинов от налогов на передачу товаров может поспособствовать развитию благотворительности в стране и поможет положительно повлиять на экологическую обстановку.

Софья Корф