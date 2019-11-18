Никто не верил, но это случилось: Новый асфальт положили на Русском

Долгожданный асфальт появился на пути в поселки Парис и Поспелово на Русском острове. Новая дорога также появилась на Экипажной. Практически все запланированные работы на этот год здесь завершены, сообщает DEITA.RU.

Всего на острове Русский появилось восемь километров свежего асфальта. Дорожное полотно здесь положили по поручению главы краевой столицы Олега Гуменюка.

Местные жители, да и горожане, регулярно бывающие на острове, откровенно не верили в обещания городской администрации уложить асфальт по направлению в населенные пункты острова. Тем не менее, на прошлой неделе основные работы на всех участках были завершены.

Сейчас подрядчики завершают оборудование тротуара на Экипажной и работы по благоустройству территории дома №66 в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса на территории Приморского края» на 2013–2021 годы».

Автолюбители с Русского отмечают, что ехать по новому асфальту куда приятнее, и благодарят власти за проведенную в срок работу.

Дорожные работы на острове Русский проводились на трех участках протяженностью около 8 км. Из них 3,5 километра – по направлению в поселок Поспелово, 2,5 км – в Парис и еще два – на улице Экипажной. Также на дороге в Поспелово появилось дорожное освещение, которого здесь никогда не было.