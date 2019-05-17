У десятков слуг народа доход оказался ниже прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Кажется, скоро статус депутата перестанет быть престижным и сможет стать признаком низкого уровня доходов. По крайней мере 60 "слуг народа" из законодательных собраний различных регионов России достигли этой планки уже в прошлом году.

Как передаёт РБК, они подали декларации с годовым доходом ниже прожиточного минимума, а 11 человек и вовсе признались, что за целый год не заработали ни копейки. Среди них — трое представителей Северной Осетии — Алании, а также депутаты из Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии.

Что касается нулевых доходов, то эксперты назвали это "аномалией". Как правило, его указывают либо те, кто объявил личное банкротство, либо обладатели больших долгов или плательщики алиментов.

Наименьший доход — у депутата Заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергея Труша, который задекларировал доход в 3 копейки.