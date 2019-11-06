Нищий Дальний Восток должен догнать и обогнать Россию

Минвостокразвития внесло проект президентского указа «О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года», сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в программе ставятся цели и основные направления развития Дальнего Востока как национального приоритета России на весь 21 век. «Сначала Дальний Восток должен догнать среднероссийский уровень, а затем его обогнать», – прокомментировал программу глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В национальной программе по развитию Дальнего Востока ставится цель по увеличению объемов строительства жилья в 1,6 раза, до 3,9 млн кв. м в год. Сейчас доля аварийного, ветхого и неблагоустроенного жилья на Дальнем Востоке в три раза превышает среднероссийский уровень. Темпы же строительства нового жилья невысоки: в 2018 году построено в 1,9 раза меньше жилья в расчете на 1 тыс. человек (272 кв. м), и это меньше, чем в среднем по России (513 кв. м).

Для решения этой проблемы правительство Дмитрия Медведева предлагает запустить в дальневосточных регионах программы реновации и субсидировать строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной жилищной застройки.

Кроме того, в нацпрограмме по развитию Дальнего Востока предлагается остановить миграционный отток и увеличить численность населения до 8,3 млн человек (численность населения с 1991 году упала в 1,6 раза), создать 450 тыс. новых рабочих мест до 2035 года, увеличить суммарный коэффициент рождаемости, создать региональную авиакомпанию на базе воздушных судов местного производства.

Экономический же рост на Дальнем Востоке к 2035 году должен в полтора раза опережать среднероссийские темпы. Для некоего «разгона» экономики регион должен получить не менее 11,5 трлн руб. инвестиций.

Пока же под замечательные перспективы, заложенные в программных документах, дальневосточники продолжают массово покидать регион. численность населения Дальнего Востока в минувшем году в среднем составляла 8205931 человек, тогда как на 1 января 2019 года эта цифра составила всего лишь 8189261.

Что касается Приморского края, то здесь также постоянное население значительно сократилось. И если в 2018-м его численность составляла 1908163 человека, то на 1 января текущего года она снизилась до 1903289 граждан. Проще говоря, регион покинули 4 874 человека.

Это прекрасно, что федеральные власти намерены развивать Дальний Восток. Но пока – это лишь благие намерения. Конкретные же действия не стимулируют людей оставаться и работать.

Так, у авиакомпании «Якутия» большие проблемы: государственная транспортная лизинговая компания подала два иска. Общая сумма задолженности авиакомпании превышает 290 млн рублей. Пока непонятно, как компания будет выплачивать долги. На сайте же компании «Аэрофлот» появилась информация о том, что с 1 января 2020 года пассажиры, летящие в «бизнес» и «комфорт» классах, будут доплачивать топливный сбор. Так, один человек, летящий «комфортом», будет отдавать на взнос 6,3 тысячи рублей. В «бизнесе» цена билета увеличится на 8,4 тысячи.

Есть проблемы и в практическом исполнении уже принятых программных документов. Ранее дальневосточные регионы отчитались о выполнении работ на строительство и ремонт социальных объектов по «Единой субсидии» по итогам 9 месяцев 2019 года, срывы сдачи имеются уже по 35 объектам.

Дмитрий Санников