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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Низкий поклон» — водителю помогли после жесткого ДТП автомобилисты

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11 декабря 2019 года войдет в историю Приморья как день, в который произошла самая крупная авария региона. Перед низководным мостом на трассе «поселок Новый — Де-Фриз — Седанка» дорогу не поделили сразу 48 автомобилей. Многие неравнодушные граждане пришли на выручку землякам. Жена одного из пострадавших благодарит автомобилистов, которые, несмотря на свои дела, остановились и помогли мужчине, сообщает DEITA.RU. Большое человеческое спасибо она передает в паблике «Экипажи ДПС».

По словам женщины, их машина попала в страшную аварию. Mitsubishi Delica столкнулась с ЗИЛом. За рулем находился мужчина, а в салоне — трое мальчишек. Всех намертво зажало.

«Я благодарю человека, который оказал первую помощь супругу, сделав ему обезболивающий укол. У мужа было порезано лицо, разломана челюсть и выбиты большая часть зубов. Я преклоняюсь перед вами. Скорая помощь около часа везла в больницу. Этот укол ему очень помог», —  благодарит женщина, прикладывая видео спасательной операции.

Отмечается, что скорость при движении не превышала 50 километров в час, так как большей скоростью двигаться было нельзя — ужасный гололед.

Екатерина Брязгунова

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