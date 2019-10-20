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19 Август 2019, 19:45

НЛО попало на видео в Приморье

НЛО

Местные жители в Приморском крае заметили неопознанный летательный объект, сообщает DEITA.RU. Очевидцы прислали НЛО в редакцию.

По имеющейся информации, НЛО попало в объектив камеры смартфона в районе поселка Пластун.

Ранее прошла информация о том, что энтузиасты установили макет летающей тарелки на сопках в Дальнегорске. Конструкция местного умельца получилась внушительной — она занимает несколько метров в диаметре.

Напомним, жители Дальнегорска утверждают, что в январе 1986 года в одну из сопок врезалось НЛО. Позднее уфологи даже поднимались на место, которое указывали свидетели. Там они обнаружили участок, где, по всем признакам наблюдалось высокотемпературное воздействие. Более того, вся площадка была покрыта пеплом.

Екатерина Брязгунова

Видео: DEITA.RU

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