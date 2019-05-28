Циклон, накрывший Приморье в понедельник, 27 мая, утром следующего дня напомнил пословицу «Цыплят по осени считают». В нашем случае, конечно, не птенчики, а вполне конкретные разрушения, которые нанесла стихия не готовым к ее приходу населенным пунктам региона. Самым разрушительным, сообщает DEITA.RU, стала рухнувшая на четыре автомобиля подпорная стена на улице Ладыгина.

Информация об обрушении появилась в пабликах Instagram около 23 часов в понедельник. «Ливень, ветер, неправильно сделанный дренаж, ну и конечно, время — всё способствовало крушению. Было 100500 бесполезных писем в мэрию с просьбой о ремонте подпорной стены высотой в семь этажей. Придавило четыре машины, одну из них — красный Nissan X-Trail — накрыло стеной полностью. Остальные три машины пострадали в разной степени, в смысле, их видно, но восстановлению не подлежат. Людей внутри вроде не было. Упал также электрический столб, перегородив внутридомовой проезд, и сломав дерево под окнами дома... Оголённые провода и ливень», — так писали люди местным блогерам, прикладывая шокирующие фотографии.

Стоит отметить, что на данный момент администрация Владивостока приступила к разбору завалов на месте обрушения подпорной стены.