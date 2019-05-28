Циклон, накрывший Приморье в понедельник, 27 мая, утром следующего дня напомнил пословицу «Цыплят по осени считают». В нашем случае, конечно, не птенчики, а вполне конкретные разрушения, которые нанесла стихия не готовым к ее приходу населенным пунктам региона. Самым разрушительным, сообщает DEITA.RU, стала рухнувшая на четыре автомобиля подпорная стена на улице Ладыгина.
Информация об обрушении появилась в пабликах Instagram около 23 часов в понедельник. «Ливень, ветер, неправильно сделанный дренаж, ну и конечно, время — всё способствовало крушению. Было 100500 бесполезных писем в мэрию с просьбой о ремонте подпорной стены высотой в семь этажей. Придавило четыре машины, одну из них — красный Nissan X-Trail — накрыло стеной полностью. Остальные три машины пострадали в разной степени, в смысле, их видно, но восстановлению не подлежат. Людей внутри вроде не было. Упал также электрический столб, перегородив внутридомовой проезд, и сломав дерево под окнами дома... Оголённые провода и ливень», — так писали люди местным блогерам, прикладывая шокирующие фотографии.
Стоит отметить, что на данный момент администрация Владивостока приступила к разбору завалов на месте обрушения подпорной стены.
Информация об обрушении появилась в пабликах Instagram около 23 часов в понедельник. «Ливень, ветер, неправильно сделанный дренаж, ну и конечно, время — всё способствовало крушению. Было 100500 бесполезных писем в мэрию с просьбой о ремонте подпорной стены высотой в семь этажей. Придавило четыре машины, одну из них — красный Nissan X-Trail — накрыло стеной полностью. Остальные три машины пострадали в разной степени, в смысле, их видно, но восстановлению не подлежат. Людей внутри вроде не было. Упал также электрический столб, перегородив внутридомовой проезд, и сломав дерево под окнами дома... Оголённые провода и ливень», — так писали люди местным блогерам, прикладывая шокирующие фотографии.
Стоит отметить, что на данный момент администрация Владивостока приступила к разбору завалов на месте обрушения подпорной стены.
Видео: dpskontrol_125rus
Значительно менее разрушительными стали падения деревьев по всей дальневосточной столице. Горожане отмечают, что деревья вырывала с корнем на улицах Давыдова, Багратиона, проспекте Красного знамени и Океанском проспекте.
«В районе дома по улицы Багратиона, 6 упали два огромных дерева, обошлось без пострадавших лишь по счастливой случайности», — пишут в соцсетях.
Список можно продолжать еще очень долго. Некоторые из деревьев перегородили проезд, другие вовсе упали на автомобили, причинив им механические повреждения.
Вечером в понедельник в трех километрах от низководного моста во Владивостоке случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали три автомобиля. Судя по кадрам, опубликованным в паблике dpskontrol_125rus, автомобилист не успел отреагировать на мокром асфальте на препятствие в виде микрогрузовика, который уже побывал в аварии и стоял на аварийке поперек двух полос. После мощного удара автомобиль отлетел орт грузовичка, пролетел две полосы и несколько десятков метров и столкнулся с внедорожником, которым стоял на обочине. По имеющейся информации, пострадавших нет.
Видео: dps.control
Утром во вторник, 28 мая, стало известно, что во Владивостоке рухнула еще одна подпорная стена. Стена, расположенная по адресу: улица Терешковой, 13 похоронила под собой сразу пять автомобилей.
Видео: dpskontrol_125rus
Помимо всего прочего, стихия обесточила сразу несколько населенных пунктов в Приморье. Большой Камень и соседний с ним Фокино с началом ливня остались без света.
Екатерина Брязгунова