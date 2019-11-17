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Ночь падающих звезд ждет приморцев

звездопад

В ночь с 17 на 18 ноября максимума действия достигнет метеорный поток Леониды, сообщает DEITA.RU по материалам Московского планетария.

Как отмечают российские астрономы, осенний звездопад из созвездия Лев лучше наблюдать после полуночи и до утра 17-18 ноября над восточным горизонтом. В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. При этом убывающая Луна может существенно помешать наблюдениям.

Леониды – это самый известный в мире метеорный поток. Он известен около 3800 лет и назван по имени созвездия Лев, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). У наблюдателя создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия.

Метеорный поток Леониды действует практически весь ноябрь: с 6 по 30 ноября 2019 года. Но именно в ночь с 17 на 18 ноября 2019 года  он достигнет максимума.

Дмитрий Санников

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