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Ночь падающих звезд ждет приморцев
В ночь с 17 на 18 ноября максимума действия достигнет метеорный поток Леониды, сообщает DEITA.RU по материалам Московского планетария.
Как отмечают российские астрономы, осенний звездопад из созвездия Лев лучше наблюдать после полуночи и до утра 17-18 ноября над восточным горизонтом. В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. При этом убывающая Луна может существенно помешать наблюдениям.
Леониды – это самый известный в мире метеорный поток. Он известен около 3800 лет и назван по имени созвездия Лев, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). У наблюдателя создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия.
Метеорный поток Леониды действует практически весь ноябрь: с 6 по 30 ноября 2019 года. Но именно в ночь с 17 на 18 ноября 2019 года он достигнет максимума.
Дмитрий Санников