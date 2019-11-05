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Ночь темна и полна ужасов: жесткое лобовое ДТП попало на видео

авто, машина, руль

В Находке Приморского края два легковых автомобиля буквально въехали друг в друга на высокой скорости, сообщает DEITA.RU.

По сообщению dps_vl, происшествие попало в объектив уличной камеры.

На видео хорошо видно, как оба авто едут навстречу друг другу, и встречаются в центре перекрестка в «поцелуе» на довольно высокой скорости. От удара оба средства передвижения отлетели на приличное расстояние друг от друга.

«Один летел с превышением, другой спешил проскочить на светофор, наивный торопыга. Вот так и вышло», «Не надо спешить и ехать на желтый» - отмечают комментаторы паблика.

Напомним, что превышение скоростного режима – одна  из самых частых причин ДТП на дорогах. Зачастую скоростная езда оборачивается плачевно как для водителя, так и для его пассажиров и пешеходов.

 

Александра Маслова

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