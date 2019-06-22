В ночь на субботу, 22 июня, во Владивостоке случилось дорожно-транспортное происшествие, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия, которое свидетели наблюдали возле дома номер 33а по улице Нейбута, публикует паблик в Instagram «Экипажи ДПС».

Как рассказали очевидцы, Honda Fit выезжал со второстепенной и не пропустил Toyota Verossa. В результате Toyota получила серьезные повреждения капота. Левое переднее колесо от удара неестественно выкрутилось.

Автомобиль, которого считают виновником аварии, серьезных повреждений, судя по фото, не получил. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее прошла информация о том, что в российском правительстве готовятся различные законопроекты, которые в случае из одобрения лишат водителей не только прав, но и работы и даже автомобилей. Так, за пьяное вождение предлагают отбираться автомобили и пускать их с молотка, а деньги передавать в государственный бюджет.

Екатерина Брязгунова







