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Ночной пассажир напал на таксиста

Такси -

Приморец напал на сотрудника такси в Уссурийске, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Росгвардии, в 4 утра на одной из машин сработала «тревожная кнопка». Сотрудникам ведомства удалось установить, что она находится на машине такси.

Стражи порядка выдвинулись на сигнал, и вскоре им удалось оперативно задержать подозреваемого. В сумке у мужчины нашли предмет, похожий на травматический пистолет.

«Пострадавший рассказал, что принял заказ и вез клиента на улицу Вокзальная дамба. Пассажир внезапно стал агрессивен и начал угрожать шоферу пистолетом. Тот не растерялся – нажал «тревожную кнопку» и быстро выскочил из авто», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в полиции проведут разбирательство по этому делу.

Александра Маслова

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