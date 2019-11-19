Новости
Скандальные дорожные камеры дошли до Госдумы
19 Ноябрь 2019, 12:45
Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге
19 Ноябрь 2019, 12:30
«Яблочко» разобрали на детали: танцевальный мастер-класс состоялся в Приморье
19 Ноябрь 2019, 12:20
Власти рассказали, за что врачам будут платить премии
19 Ноябрь 2019, 12:15
Популярные службы такси грубо нарушают закон
19 Ноябрь 2019, 12:00
Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте
19 Ноябрь 2019, 11:54
Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд
19 Ноябрь 2019, 11:30
Стало известно, где в столице убрали снег
19 Ноябрь 2019, 11:22
Ночной пассажир напал на таксиста
Приморец напал на сотрудника такси в Уссурийске, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в Росгвардии, в 4 утра на одной из машин сработала «тревожная кнопка». Сотрудникам ведомства удалось установить, что она находится на машине такси.
Стражи порядка выдвинулись на сигнал, и вскоре им удалось оперативно задержать подозреваемого. В сумке у мужчины нашли предмет, похожий на травматический пистолет.
«Пострадавший рассказал, что принял заказ и вез клиента на улицу Вокзальная дамба. Пассажир внезапно стал агрессивен и начал угрожать шоферу пистолетом. Тот не растерялся – нажал «тревожную кнопку» и быстро выскочил из авто», - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что в полиции проведут разбирательство по этому делу.
Александра Маслова