Ночные «гонки» на Русском прокомментировали в ГИБДД

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Как рассказали приморские госавтоинспекторы, в произошедшей во Фрунзенском районе автоаварии никто не пострадал, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.
Как отметили приморские полицейские, 5 октября около 22.30 на о. Русский водитель автомашины Тойота Марк 2, 1998 года рождения, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении кампуса ДВФУ, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Тойота Чайзер, под управлением 27-летнего водителя.
После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и перевернулись. В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.
Стоит отметить, что водитель Тойота Марк 2 только в текущем, 2019 году, пять раз привлекался за превышение установленной скорости движения.
Дмитрий Санников