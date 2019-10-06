Ночные «гонки» на Русском прокомментировали в ГИБДД

Как рассказали приморские госавтоинспекторы, в произошедшей во Фрунзенском районе автоаварии никто не пострадал, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Приморскому краю.

Как отметили приморские полицейские, 5 октября около 22.30 на о. Русский водитель автомашины Тойота Марк 2, 1998 года рождения, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении кампуса ДВФУ, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Тойота Чайзер, под управлением 27-летнего водителя.





После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и перевернулись. В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

Стоит отметить, что водитель Тойота Марк 2 только в текущем, 2019 году, пять раз привлекался за превышение установленной скорости движения.

Дмитрий Санников