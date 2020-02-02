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Ночные свадьбы: В Москве зарегистрировали первые браки
В Грибоедовском ЗАГСе в ночь на 02.02.2020 зарегистрировали восемь браков, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в мэрии города, восемь – это максимальное количество молодоженов, которые мог принять дворец бракосочестаний. Новый режим работы был введен в учреждении в декабре прошлого года из-за его высокой популярности.
Как рассказали одни из ночных молодоженов, они хотели расписаться в феврале, и были готовы на любую дату, однако им предложили ночное время и красивую дату с четырьмя двойками, на что они согласились. Еще одни новобрачные предполагают, что ЗАГС будет пользоваться популярностью, у группы людей, любящих ночное времяпрепровождение. После росписи можно потусить, а утром уже проснуться супругами.
Отметим, что в красивую дату 02.02.2020 в Москве распишется более тысячи пар в нескольких ЗАГСах, которые распахнули свои двери в выходной день.