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Ночных дебоширов могут наказать штрафом
Граждан, шумящих по ночам, предложили штрафовать, сообщает DEITA.RU.
По информации «Известий», в Совете Федерации предложили дополнить соответствующую статью КОАП новым пунктом.
Так, шумное поведение ночью, по предложению властей, должно караться штрафом от тысячи до трех тысяч рублей с человека.
«К этому времени относится промежуток между 23.00 и 7.00», - уточнили инициаторы проекта.
К шуму относятся и громкое пение, и музыка из колонок и других звуковых устройств.
Сейчас громкие звуки ночью чаще всего остаются безнаказанными, в большинстве случаев граждане даже не могут обратиться в полицию.
Отметим, что на сегодня федеральный «закон о тишине» лишь устанавливает приемлемый для жизни уровень шума в многоквартирных домах.
В Приморье сейчас существует региональный закон, который запрещает жильцам многоквартирных домов производить шум с 22.00 до 9.00 в будние дни, и с 23.00 до 10.00 по воскресеньям и в официальные праздничные дни.
Александра Маслова