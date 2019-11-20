Ночных дебоширов могут наказать штрафом

Граждан, шумящих по ночам, предложили штрафовать, сообщает DEITA.RU.

По информации «Известий», в Совете Федерации предложили дополнить соответствующую статью КОАП новым пунктом.

Так, шумное поведение ночью, по предложению властей, должно караться штрафом от тысячи до трех тысяч рублей с человека.

«К этому времени относится промежуток между 23.00 и 7.00», - уточнили инициаторы проекта.

К шуму относятся и громкое пение, и музыка из колонок и других звуковых устройств.

Сейчас громкие звуки ночью чаще всего остаются безнаказанными, в большинстве случаев граждане даже не могут обратиться в полицию.

Отметим, что на сегодня федеральный «закон о тишине» лишь устанавливает приемлемый для жизни уровень шума в многоквартирных домах.

В Приморье сейчас существует региональный закон, который запрещает жильцам многоквартирных домов производить шум с 22.00 до 9.00 в будние дни, и с 23.00 до 10.00 по воскресеньям и в официальные праздничные дни.

Александра Маслова