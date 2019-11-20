telegr wh call

Новости

Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа

20 Ноябрь 2019, 18:00

«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

20 Ноябрь 2019, 17:40

Грипп идет на регион

20 Ноябрь 2019, 17:20

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

20 Ноябрь 2019, 17:05

Ветеранам ответили на актуальные вопросы

20 Ноябрь 2019, 17:02

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

20 Ноябрь 2019, 17:00

Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

20 Ноябрь 2019, 16:59

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

20 Ноябрь 2019, 16:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

Владивосток, Снеговая Падь, дом, квартира

 

Граждан, шумящих по ночам, предложили штрафовать, сообщает DEITA.RU.

По информации «Известий», в Совете Федерации предложили дополнить соответствующую статью КОАП новым пунктом.

Так, шумное поведение ночью, по предложению властей, должно караться штрафом от тысячи до трех тысяч рублей с человека.

«К этому времени относится промежуток между 23.00 и 7.00», - уточнили инициаторы проекта.

К шуму относятся и громкое пение, и музыка из колонок и других звуковых устройств.

Сейчас громкие звуки ночью чаще всего остаются безнаказанными, в большинстве случаев граждане даже не могут обратиться в полицию.

Отметим, что на сегодня федеральный «закон о тишине» лишь устанавливает приемлемый для жизни уровень шума в многоквартирных домах.

В Приморье сейчас существует региональный закон, который запрещает жильцам многоквартирных домов производить шум с 22.00 до 9.00 в будние дни, и с 23.00 до 10.00 по воскресеньям и в официальные праздничные дни.

Александра Маслова

Читайте также:

Закон о тишине появится в новом Кодексе

В России разрешат делать ремонт ночью

Как угомонить шумных соседей, сказал эксперт

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...