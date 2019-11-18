Ночью городские власти продолжат уборку улиц Владивостока, сообщает DEITA.RU.

На данный момент главная задача – расчистить городские магистрали и внутриквартальные дороги.

«За уборку гололедицы и снега на придомовых территориях отвечают управляющие компании. Ответственных лиц, которые не приступят к ликвидации снега, ждут штрафы. Юридическим лицам грозят штрафы в размере от 50 тыс. до 80 тыс., должностным лицам - от 5 тыс. до 10 тыс., физическим - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей», - отметили в мэрии.

Всего на улицы города должно выйти 154 единицы спецтехники для уборки снега.

«Проезжую часть будем обрабатывать противогололёдными реагентами и песко-соляной смесью. Чтобы техника могла максимально свободно передвигаться по дорогам и эффективно их убирать, просим горожан не оставлять свой транспорт вдоль обочин», - добавили специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Очищают от снега и наледи также тротуары и другие пешеходные зоны. Чистятся лестницы, подземные и надземные переходы, тротуары и пешеходные дорожки на улицах Октябрьская, Овчинникова, Магнитогорская, а так же Парк Победы возле 100-летия Владивостока, сквер Давыдова, на Светланской, Борисенко и в поселке Трудовое, а так же и в других частях города. В мэрии рассказали, что в ближайшие часы начнётся также уборка от снега лестниц и пешеходных зон на Спиридонова, Адм. Кузнецова, Адм. Юмашева, Толстого, Невельского, Нейбута, Ладыгина, 50 лет ВЛКСМ, Интернациональной, Берёзовой, Надибаидзе и других улиц краевого центра.

Сотрудники администрации подчеркнули, что сегодня дорожные службы краевой столицы ожидает довольно солидный объем работ. Основная задача на данный момент – освободить тротуары и проезжую часть от гололеда.

Напомним, что синоптики обещали окончание осадков. Однако, вместе с тем в центре края существенно похолодает.