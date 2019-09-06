Финский разработчик HMD Global возвращает моду на кнопочные мобильные телефоны. Недавно компания перевыпустила легендарную «раскладушку» Nokia 2720 Flip. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Представители финской компании отметили, что на «восставшей из пепла» легенде работает WhatsApp, YouTube и многие гугл-сервисы. Доступен «раскладушке» и скоростной 4G-интернет. Эксперты отметили, что все это стало возможным благодаря перепрошивке телефона на операционную систему KaiOS.

Вместе с Nokia 2720 Flip, осенью в продажу поступят ударопрочный «кнопочник» Nokia 800 Tough и оснащенная фонариком и радио Nokia 100.

Екатерина Цой