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«Нормальное образование» — заявление о второй смене сделал Медведев

книга, учебник, школа, образование

В России школьники продолжат учиться во вторую смену. Глава правительства Дмитрий Анатольевич Медведев не видит во второй смене ничего плохого и предлагает сконцентрироваться на строительстве новых школ, чтобы вывести из строя аварийные здания, а также на капитальном ремонте, сообщает DEITA.RU. Такое заявление Дмитрий Анатольевич сделал во время встречи с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым.

Во время беседы Артамонов посетовал, что в регионе 50 процентов школ отметили полувековой юбилей, поэтому он совместно профильным министерством и Сбербанком ищет схемы, чтобы в России построить значительно более количество школ, чем хотелось.

Выслушав коллег, Медведев отметил: если выбирать между второй сменой и аварийными школами — нужно выбирать второе. Медведев отметил, что младшие классы во вторую смену учились всегда и от этого качество образования не пострадало никаким образом. «Совершенно нормальное образование», — сказал глава правительства и добавил, что школьных зданиях, которые того и гляди рухнут, заниматься опасно.

Ранее прошла информация о том, что школьники имеют право пользоваться телефонами. Однако школьные правила должны каким-то образом регламентировать использование мобильных телефонов на уроках. Такое мнение высказало Минпросвещения.

Екатерина Брязгунова 

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