Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян

Новый суперсервис «Утрата близкого человека» вскоре будет доступен россиянам на Госуслугах, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», теперь можно будет записаться на прием к нотариусу онлайн и быстрее решать вопросы, связанные с наследством.

Кроме того, пилотный проект уже стартовал в Москве: клиенты одного крупного банка могут получить наследство без посещения нотариуса лично. Пока что услуга доступна только москвичам и в определенном количестве контор.

В перспективе электронные технологии должны упростить отдельные моменты получения наследства. Например, в том случае, когда деньги покойного привязаны к другому банку, клиентом которого не является наследник.

Александра Маслова