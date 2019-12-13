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Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян
Новый суперсервис «Утрата близкого человека» вскоре будет доступен россиянам на Госуслугах, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», теперь можно будет записаться на прием к нотариусу онлайн и быстрее решать вопросы, связанные с наследством.
Кроме того, пилотный проект уже стартовал в Москве: клиенты одного крупного банка могут получить наследство без посещения нотариуса лично. Пока что услуга доступна только москвичам и в определенном количестве контор.
В перспективе электронные технологии должны упростить отдельные моменты получения наследства. Например, в том случае, когда деньги покойного привязаны к другому банку, клиентом которого не является наследник.
Александра Маслова