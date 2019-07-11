Правительство расширит нотариальные услуги, которые можно оказывать в электронной форме, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

В рамках национальной программы "Цифровая экономика" нотариусам увеличат число услуг, которые они смогут предоставлять в режиме онлайн.

К таким действиям предлагается отнести передачу документов другим лицам, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, а также принятие денег на депозит.

Также в этот список могут включить взыскание средств или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса, депонирование безналичных денег или бездокументарных ценных бумаг, обеспечение доказательств в виде осмотра сайта, а также выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

Предполагается, что нотариус будет изготавливать документ в электронной форме и направлять его гражданину либо по его просьбе выдавать документ на бумажном носителе. Заявление может быть передано через портал госуслуг.

Дмитрий Шевченко