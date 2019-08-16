Оказание нотариальных услуг в электронном виде может стать реальностью, сообщает DEITA.RU.

Казалось бы исключительно очная профессия, такая как, нотариус, уже в скором времени может как и многие другие работы уйти в онлайн.

Соответствующую инициативу правительства уже осенью планирует рассмотреть Госдума. Предложение кабмина предполагает, что у нотариусов должна появиться возможность общаться с клиентами по защищённым каналам Сети.

По мнению властей, удалённые нотариальные действия позволят существенно ускорить гражданский оборот, дадут бизнесу новые преимущества и гарантии.

Таким образом, уже в обозримом будущем станет возможное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. В законопроекте предусматривается возможность удалённого удостоверения сделок с участием двух и более нотариусов.

Дмитрий Шевченко