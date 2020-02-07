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Ноутбук и пылесос: пенсионерам раздают бытовую технику
Узнать, какие меры поддержки доступны в каждом регионе, можно в МФЦ
Российским пенсионерам напомнили о различных мерах
соцподдержки, которые есть в регионах, сообщает ИА DEITA.RU. В некоторых
регионах пожилым людям дарят бытовую технику или продукты.
Как пишет Life, в федеральном законодательстве не зафиксирован вид социальной помощи, который регионы обязаны предоставлять пенсионерам. Каждый субъект федерации сам определяет вид помощи – выплаты, сертификаты, продукты. Узнать о том, какие меры соцподдержки для пенсионеров, инвалидов, ветеранов предусмотрены в регионе, можно в МФЦ или органах соцзащиты.
Например, в Москве нуждающимся дают сертификаты на покупку техники в магазинах электроники. Купить можно стиральную машинку, газовую плиту, пылесос, ноутбук. Еще один вид помощи – сертификаты на еду: по ним можно покупать еду из продуктовой корзины.