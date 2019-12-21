«Новая браконьерская снасть» — микроавтобус провалился под лед

Микроавтобус ушел под лед в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно благодаря паблику blog_vladivostok, который разместил у себя фото «полуутопленника» в субботу, 21 декабря.

По имеющейся информации, тяжелое транспортное средство ушло под лед в районе бухты Северной на полуострове Песчаный.

Судя по кадрам, любители подледного лова прибыли на рыбалку на собственном микроавтобусе. Для собственного удобства они выехали на лед на транспортном средстве. Однако толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес нестандартного автомобиля.

В соцсетях тут же обсудили сложившуюся ситуацию. Главное, что заметили люди, что уходящий под воду автомобиль никого не удивляет. «Так обыденно все происходит. Кто-то лунку ковыряет, а у кого-то авто под лед идет», — пишут люди.

Некоторые приморцы отпустили пару шуточек. Тем более, что ситуация с утопленными во время подледной рыбалки автомобилями не меняется из года в год. «Новая браконьерская снасть: рыба в автобус сама заходит, а потом лебедкой его вытягиваю набитый рыбой», «Это он прямо на машине за рыбой нырнул», — пишут люди.

Екатерина Брязгунова



