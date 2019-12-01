Новости
Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам
1 Декабрь 2019, 19:45
Можно ли пить кофе за рулем, сказала ГИБДД
1 Декабрь 2019, 19:15
Кто станет преемником Путина в 2024 году, рассказали СМИ
1 Декабрь 2019, 18:45
Новая «дочка» появилась у Сбербанка
1 Декабрь 2019, 18:15
Пассажирский автобус слетел в реку на Дальнем Востоке, есть погибшие
1 Декабрь 2019, 17:39
Названа причина экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону
1 Декабрь 2019, 17:25
Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море
1 Декабрь 2019, 16:57
Бывший президент дал важный совет Зеленскому
1 Декабрь 2019, 16:29
Новая «дочка» появилась у Сбербанка
Сбербанк стал участником разработки автопилота, сообщает DEITA.RU.
Накануне крупнейшая кредитная организации России и компания Cognitive Technologies открыли совместную организацию, которая займется развитием новейшего транспорта — беспилотного. Новая техника пригодится в промышленности, при производстве автомобилей и, конечно же, сельском хозяйстве.
Отметим, что Cognitive Technologies уже многие годы занимается разработкой беспилотников. Именно этой компании удалось создать нечто похожее на КамАЗ, однако данный агрегат не нуждается в водителе.
Компания будет только на 30 процентов принадлежать Сбербанку и 70 процентов партнеру.
По словам главы проекта Ольги Усковой, главная задача, которая стоит перед разработчиками, максимально сократить количество жертв на производстве.
Екатерина Брязгунова