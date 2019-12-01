Новая «дочка» появилась у Сбербанка

Сбербанк стал участником разработки автопилота, сообщает DEITA.RU.

Накануне крупнейшая кредитная организации России и компания Cognitive Technologies открыли совместную организацию, которая займется развитием новейшего транспорта — беспилотного. Новая техника пригодится в промышленности, при производстве автомобилей и, конечно же, сельском хозяйстве.

Отметим, что Cognitive Technologies уже многие годы занимается разработкой беспилотников. Именно этой компании удалось создать нечто похожее на КамАЗ, однако данный агрегат не нуждается в водителе.

Компания будет только на 30 процентов принадлежать Сбербанку и 70 процентов партнеру.

По словам главы проекта Ольги Усковой, главная задача, которая стоит перед разработчиками, максимально сократить количество жертв на производстве.

Екатерина Брязгунова