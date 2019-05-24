Источник изображения: МО РФ
Должность «главный сержант» появилась в российских Вооруженных силах, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА Новости.
Источник изображения: Pixabay
Как рассказал представитель Южного военного округа, главный сержант станет главным помощником командира подразделения. Именно он сможет временно заменять офицера, обеспечит дисциплину в отряде, но главное — настроит коллектив военнослужащих на успех.
Отмечается, что нововведение должно поднять авторитет сержантов воинских частях.
Екатерина Брязгунова
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