Как рассказал представитель Южного военного округа, главный сержант станет главным помощником командира подразделения. Именно он сможет временно заменять офицера, обеспечит дисциплину в отряде, но главное — настроит коллектив военнослужащих на успех.

Отмечается, что нововведение должно поднять авторитет сержантов воинских частях.

Екатерина Брязгунова