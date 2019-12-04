Новая дорога развяжет Зеленый угол

Во вторник, 3 декабря, приморские парламентарии на двух заседаниях комитетов Законодательного Собрания согласовали проект краевого бюджета и распределили субсидии из федерального бюджета на разные краевые проекты, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала директор департамента финансов администрации Приморья Наталья Снитко, после учреждения Госдумой закона «О федеральном бюджете» стало известно, что Приморье в следующем году получит почти 12 млрд рублей.

«Благодаря дополнительным финансам удалось увеличить статью краевого бюджета относящуюся к дорожным работам на 2,5 млрд рублей. Так, на проектно-сметную документацию по ремонту Рудневского моста во Владивосток направят 64 млн рублей. Также предусмотрены деньги на строительство первого этапа развязки в районе Зеленного угла», - подчеркнула директор профильного комитета.

Дополнительный вопрос по развязке в районе Зеленного угла и новой трассы от микрорайона к объездной задал Дмитрий Новиков, который уточнил, на каком этапе находится проект и когда он будет завершен.

«На следующий год в бюджет заложены средства по реализации первого этапа проекта. В настоящее время проектная документация разработана и была направлена на государственную экспертизу. На реализацию первого этапа предусмотрено 148 млн рублей, с учетом второго этапа полностью работы должны завершиться в июле 2021 года. Также параллельно прорабатывается вопрос о строительстве нового участка трассы, который будет соединять микрорайон с объездной трассой Седанка – Патрокл», - отметили краевые чиновники.

Представители краевой администрации добавили, что необходимо построить участок длинной 800 метров. Вопрос в настоящее время прорабатывается, поэтому могут быть внесены корректировки в бюджет в январе 2021 года.

Иван Крышан