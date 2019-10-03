Новая функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Взять ипотеку в крупнейшем российском банке можно не выходя из дома, информирует DEITA.RU.

Как рассказал представитель Сбербанка, в приложении «Сбербанк Онлайн», которое можно установить практически на каждый мобильный телефон, появилась новая функция «Взять ипотеку».

В данном разделе можно будет не только оформить все необходимые бумаги, но и даже выбрать квартиру мечты. Для этого разработан специальный сервис ДомКлик.

Чтобы попасть в нужный раздел необходимо сначала нажать на окошко «Кредит», затем «Рассчитать и взять кредит», а следом будет и новое окошко.

Именно здесь можно заполнить заявку на ипотеку за пять минут, а ответ придет в течение суток. Вся остальная процедура также будет осуществляться в мобильном приложении.

Екатерина Брязгунова