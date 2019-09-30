Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

Дальнегорск с его забастовками, голодовками и многолетним отсутствием руководства, Находка с антиугольными акциями и кулуарной вознёй вокруг должности мэра, и вот теперь Арсеньев - город может принять эстафету протестного очага на карте региона.

Об откровенно проваленном избрании градоначальника, когда по факту без учета интересов местных элит и населения региональные власти попытались продавить удобную им кандидатуру, DEITA.RU писало ранее. С тех пор вопрос городского руководителя остается в подвешенном состоянии, а к нему добавляются еще и дополнительные факторы, прямо влияющие на рост социальной напряженности.

Вот, например, модернизация авиазавода «Прогресс» - градообразующего для Арсеньева предприятия, вылилась в масштабные сокращения работников завода, сообщает DEITA.RU.

Так, чтобы все понимали, на современном предприятии «модернизация», как правило, и ведет к сокращению людских ресурсов, а «расширение производства» не всегда говорит о том, что рабочих станет больше. В XXI веке живем все-таки, людей заменяют машины, меняются технологии, и не всегда в них есть место простым людям.

По-человечески, наверное, обидно то, что модернизацию «Прогресса», входящего в холдинг «Вертолеты России», анонсировали на юбилейном Восточном экономическом форуме, от которого приморцы уже не первый год ждут каких-то позитивных для себя сдвигов. Вот и сдвинули… Как сообщили в Федерации профсоюзов Приморья, до конца 2019 года на гиганте арсеньевской оборонки уволят 985 человек. Это на минуточку, почти пятая часть коллектива (по данным на январь 2019 в компании трудилось 5 945 человек, к 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников).

При этом руководство ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» в лице управляющего директора Юрия Денисенко заявило DEITA.RU, что на заводе нет никаких сокращений, а просто «оптимизируют» тех, кто достиг пенсионного возраста или расторг трудовой договор по соглашению сторон. Оно и понятно, при сокращении работнику придется выплачивать целую кучу компенсаций, а тут предложили Иван Иванычу на пенсию, а Петр Сидорычу «по собственному», и все нормально, экономия опять же.

Только вот создается впечатление, что сами «оптимизированные» не очень верят в слова г-на Денисенко про «плановую оптимизацию производственной деятельности» и «мы ни одного специалиста не сократили» и готовятся 7 октября выйти на митинг в количестве аж 5 тысяч человек и протестовать как раз против «сокращения рабочих мест», которого нет. Вот такой социальный казус вырисовывается.

Специалисты указывают на то, что все эти «оптимизации» направлены на демонстрацию статистического роста производительности труда, мол, работников меньше, а объемы производства те же. Однако все эти экономические изыскания – лишь одна сторона медали, на другой же четко проступает профиль социального взрыва и протестного будущего Арсеньева.

Найти работу в небольшом моногороде для тысяч уволенных или уволившихся будет ой, как не просто. Понятно, что довольных окружающей действительностью и тем, как с ними поступили, не будет. Вот и на предстоящем митинге помимо рабочих мест профсоюзы уже намереваются поднять вопрос сохранения районного коэффициента, который краевые власти снижают для работников краевых бюджетных организаций с 1,3 до 1,2.

Пикантности ситуации добавляет и не погашенный внутриполитический скандал – мэра-то так и не назначили, ой, не выбрали. При этом как руководитель градообразующего предприятия тот же г-н Денисенко является для Арсеньева фигурой еще и политической и легко мог быть в числе тех, кто не был согласен с тем, чтобы пустить в «мэрское» кресло креатуру региональных властей. Понятно, что последние события едва ли повысят его авторитет в городе.

Кроме того, увольнения вольные или невольные на арсеньевском «Прогрессе» создали в городе мощную третью силу, помимо тех местных «элит», которые были против «кандидата от края» и тех, кто был «за». Пока в той или иной степени недовольство «оптимизированных» контролируется местными профсоюзами, но что будет дальше – неясно.

Очевидно, что с местными, даже для решения насущного территориального вопроса, никто из представителей приморского «Белого Дома» разговаривать не будет – не барское это дело. Попытаться нагнуть арсеньевских митингующих через руководство профсоюзов в Москве, того же Пинского, например, – заранее гиблое дело: в крае, а тем более в Арсеньеве давно забыли, как выглядят его профсоюзные лидеры. Вот и получается, что очередной социальный пожар в далекой приморской тайге тушить будет просто некому, а и зачем – все же уже «оптимизировали».

Михаил Светлов