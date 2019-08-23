В Приморье в следующем году начнут выращивать еще одну сельхоз культуру – рапс, сообщает DEITA.RU. Об этом сообщил директор краевого департамента сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц во время открытия фестиваля «День поля».

На обще краевой праздник съехались многие фермеры и крестьян с разных районов края, общее количество участников составило порядка 200 человек. В этом году сельхоз праздник был организован в Михайловском районе на земле, где свою продукцию выращивает всероссийская компания Русагро.

Как отметил директор департамента сельского хозяйства приморья Андрей Бронц, фестиваль «День поля» даёт возможность всем участникам сферы сельского хозяйства выбрать для себя все самое лучшее.





«Здесь представлены самые лучшие мировые разработки, представители которых самостоятельно приехали на выставку. На сегодняшний день начинаем показывать вам современные гибриды мировой селекции – рапс. Это та культура, которая в условиях приморского края не повредит пчеловодству, а ее потери составляют всего 7-9%», – подчеркнул Андрей Бронц.

Как рассказал директор по работе с государственными и общественными организациями ОО «ГСА АГРО» Валерий Аронов, в этом году приморским сельхозпроизводителями были предоставлены девять гибридов рапса.





«Рапс – это растение считается предшественником сои, которая на Дальнем Востоке имеет экспортное значение. Рапс тоже можно экспортировать. Рапс это интересная культура это источник растительного масла и источник ценного протеина для животных. Сорта, которые были представлены в этом году в Приморье, очень пластичные и они успешно возделываются в 57 регионах России. Надеюсь, что регионы ДФО не станут здесь исключением», – отметил Валерий Аронов.

По словам директора ООО «Русагро-Инвест» Дмитрия Гарнова, компания Русагро в Приморье является крупнейшим сельхоз производителем. Компания в в крае занимает 80 га пашней, где выращивает кукурузу и сою.





«Пока наша продукция идет на экспорт. В ближайшее время мы планируем, что часть кукурузы начать перерабатывать на собственном комбикорме, который будет производить свинину в регионе. Наше предприятие дает 500 рабочих мест, после запуска комбикорма количество рабочих мест еще увеличится на тысячу. Последние годы наше предприятие показывает лучшие цифры по урожаю сои и кукурузы», - рассказал Дмитрий Гарнов.

Отметим, что в рамках ежегодного фестиваля «День поля» аграриям Приморья презентуются опытные посевы сои и кукурузы. В этом году также прошла презентация рапса. Для поддержки фермеров и сельхоз производителей из краевого бюджета Приморья было предусмотрено порядка 1,2 млрд рублей. Эти средства направлены на техническое переоснащение.

Иван Крышан