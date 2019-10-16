Новая квитанция за ЖКХ сорвет планы россиян

Правительственные эксперты обнаружили один большой недостаток у единого платежного документа, который с нового года заменит привычные россиянам счета за ЖКХ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Члены общественного совета про Минстрое заявили, что единый документ заберет у граждан возможность самостоятельно распоряжаться своими расходами, ведь после нововведения частичная оплата за «коммуналку» станет невозможной.

По словам специалистов, многие россияне оплачивают счета за ЖКХ не скопом, а по мере появления платежки в почтовом ящике или с небольшой задержкой по срокам, но зато в удобном для себя порядке.

«Граждане привыкли планировать свои расходы, оплачивать их по частям из-за низкого заработка, но после объединения платежей это станет невозможным. Неизвестно, какому из поставщиков услуг и в каком размере попадет платеж, а также сколько после этой путаницы останется должен россиянин», - заявили в совете.

В общественном совете при Минстрое России подчеркивают, что при новом порядке оплаты коммунальных услуг россияне не смогут управлять этой статьей своих расходов. «Сегодня, получая платежки за свет, газ, воду, люди имеют возможность оплачивать их в том порядке, в котором им удобнее. Люди планируют свои расходы: оплатив счет за воду, человек точно знает, какую сумму ему необходимо еще заплатить за свет», — прокомментировал вводимый в стране порядок расчетов член общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ Рифат Гарипов.

Отметим, в случае внесения поправок в Жилищный кодекс по инициативе Минстроя, уже в две тысячи двадцатом году в России появился объединенная квитанция для оплаты ЖКХ - ЕПД.

Екатерина Цой