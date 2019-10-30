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Новая методика подсчета: бедных в России не останется
Минэкономразвития придумало, как по-новому считать бедных
граждан, сообщает DEITA.RU.
Министерство экономического развития разработало новую схему подсчета количества бедняков в стране. Об этом сообщает РБК.
Если раньше для понимания общей картины использовали только данные Росстата, то теперь будут подключать к работе еще два ведомства: налоговую и Пенсионный фонд. Так, по мнению чиновников, меньше шансов получить завышенные показатели.
Россияне негативно отреагировали на такие новости. Многие считают, что так показатели искусственно занизят – чтобы показать красивую статистику. В то же время многие уверены, что больше половины россиян живут бедно. Критерии для определения статуса следующие: отсутствие машины, невозможность оплатить отпуск за границей, а также отсутствие в рационе овощей и фруктов.
Елена Миронова