Новая награда появится в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан предложили учредить в Приморье новую награду, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

На заседании профильного комитета депутаты рассмотрели законопроект по внесению изменений в закон "О наградах Приморского края" и направили инициативу на заключение главе региона.



Как сообщила председатель комитета Татьяна Косьяненко, законодатели предлагают учредить в Приморском крае почетный знак "Семейная доблесть". Награждаться знаком будут семьи, постоянно проживающие на территории Приморского края не менее 10 лет, состоящие в браке не менее 50-ти лет, создавшие социально ответственную семью, основанную на взаимной любви и верности, и подающие пример в укреплении института семьи.



Почетный знак имеет несколько степеней, в зависимости от стажа семейной жизни. Семьи могут награждаться в связи с юбилейными датами: 50-летием, 55-летием, 60-летием и более со дня государственной регистрации заключения ими брака в органах записи гражданского состояния.



Законопроектом предлагается при награждении почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" выплачивать единовременно денежное вознаграждение, минимальный размер которого составляет 50 000 рублей.



"Хороший законопроект, который будет способствовать укреплению семейных ценностей и института семьи в целом", - отметил депутат Сергей Слепченко.



По данным департамента записи актов гражданского состояния края по состоянию на 1 июля 2019 года в Приморье проживают 70 пар со стажем семейной жизни 50 лет, 17 пар, отметивших 55-летие совместной жизни, и 16 пар, проживших вместе 60 лет. По подсчетам специалистов в 2020 году право обратиться за вознаграждением будет у 182 семей.

Дмитрий Санников