Новая обязанность появится у полицейских

В Государственной думе готовятся поправки в Федеральный закон «О полиции», в них предусмотрены новые обязанности полицейских и добавляется несколько прав задержанным, сообщает DEITA.RU.

Так, предполагается, что теперь полицейские сами будут сообщать родственникам о месте нахождения пострадавшего, в какую больницу его увезли и какую помощь оказали пострадавшему. Сделать это должны будут полицейские в течение 24-х часов.

Будут расширены права задержанных граждан, теперь им можно будет совершить несколько звонков из отдела и не только родственникам, но и близким людям, в том числе и сожителю. Во время задержания полиция должна будет сообщать о правах.

Сотрудники полиции должны будут сообщать о выкопанной картошке или вечеринке, которую могли устроить не прошеные гости на дачном участке. Как минимум такую инициативу поддержало правительство РФ.

Иван Юрьев