Новая обязанность появится у полицейских

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В Государственной думе готовятся поправки в Федеральный закон «О полиции», в них предусмотрены новые обязанности полицейских и добавляется несколько прав задержанным, сообщает DEITA.RU.
Так, предполагается, что теперь полицейские сами будут сообщать родственникам о месте нахождения пострадавшего, в какую больницу его увезли и какую помощь оказали пострадавшему. Сделать это должны будут полицейские в течение 24-х часов.
Будут расширены права задержанных граждан, теперь им можно будет совершить несколько звонков из отдела и не только родственникам, но и близким людям, в том числе и сожителю. Во время задержания полиция должна будет сообщать о правах.
Сотрудники полиции должны будут сообщать о выкопанной картошке или вечеринке, которую могли устроить не прошеные гости на дачном участке. Как минимум такую инициативу поддержало правительство РФ.
Иван Юрьев