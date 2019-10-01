telegr wh call

Новости

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

1 Октябрь 2019, 11:30

«До 10 тысяч рублей»: Выдачу кредитов россиянам ограничат

1 Октябрь 2019, 11:16

Чиновников сократят за пять миллиардов рублей

1 Октябрь 2019, 11:15

Штраф 5 тысяч: вот что россиянам запретили делать на балконах

1 Октябрь 2019, 11:12

Новая обязанность появится у полицейских

1 Октябрь 2019, 11:00

Мощное землетрясение произошло в Японском море

1 Октябрь 2019, 10:45

Новая оптимизация: «большинство районных больниц надо закрыть»

1 Октябрь 2019, 10:30

Платные парковки могут упразднить

1 Октябрь 2019, 10:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новая обязанность появится у полицейских

1 Октябрь 2019, 11:00

Полиция шеврон

В Государственной думе готовятся поправки в Федеральный закон «О полиции», в них предусмотрены новые обязанности полицейских и добавляется несколько прав задержанным, сообщает DEITA.RU.

Так, предполагается, что теперь полицейские сами будут сообщать родственникам о месте нахождения пострадавшего, в какую больницу его увезли и какую помощь оказали пострадавшему. Сделать это должны будут полицейские в течение 24-х часов.

Будут расширены права задержанных граждан, теперь им можно будет совершить несколько звонков из отдела и не только родственникам, но и близким людям, в том числе и сожителю. Во время задержания полиция должна будет сообщать о правах.

Сотрудники полиции должны будут сообщать о выкопанной картошке или вечеринке, которую могли устроить не прошеные гости на дачном участке. Как минимум такую инициативу поддержало правительство РФ.

Иван Юрьев

Читайте также:

Платные парковки могут упразднить

Владельцы всех новых банковских карт находятся в опасности

Росгвардию лишат главной привилегии

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

Любимый россиянами продукт сильно подорожает
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...