Новая оптическая иллюзия покоряет Сеть

Пользователи не могут оторваться от короткого видео по несколько часов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".



В социальной сети Twitter уже больше суток обсуждают новую оптическую иллюзию. На этот раз она основана на линиях Лиссажу.

Автор ролика предлагает всмотреться в видео и понять, по какой оси двигаются линии – по горизонтальной или по вертикальной. Один из комментаторов признался, что смотрит на видео уже 9 часов.

Кто-то считает, что линии не двигаются вовсе, а кто-то уверен, что направление их движения кажется нам из-за цветных разнонаправленных линий.

Елена Миронова