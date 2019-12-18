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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Новая оптическая иллюзия покоряет Сеть

Соцсети

Пользователи не могут оторваться от короткого видео по несколько часов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".

В социальной сети Twitter уже больше суток обсуждают новую оптическую иллюзию. На этот раз она основана на линиях Лиссажу.

Автор ролика предлагает всмотреться в видео и понять, по какой оси двигаются линии – по горизонтальной или по вертикальной. Один из комментаторов признался, что смотрит на видео уже 9 часов.

Кто-то считает, что линии не двигаются вовсе, а кто-то уверен, что направление их движения кажется нам из-за цветных разнонаправленных линий.

 Елена Миронова

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