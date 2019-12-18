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Новая оптическая иллюзия покоряет Сеть
Пользователи не могут оторваться от короткого видео по
несколько часов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".
В социальной сети Twitter уже больше суток обсуждают новую оптическую иллюзию. На этот раз она основана на линиях Лиссажу.
Автор ролика предлагает всмотреться в видео и понять, по какой оси двигаются линии – по горизонтальной или по вертикальной. Один из комментаторов признался, что смотрит на видео уже 9 часов.
Кто-то считает, что линии не двигаются вовсе, а кто-то уверен, что направление их движения кажется нам из-за цветных разнонаправленных линий.
Елена Миронова
Illusion of The Year 2019 Winner— 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) 15 декабря 2019 г.
It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9