Новая оптимизация: «большинство районных больниц надо закрыть»

Жесткие правила территориального планирования вводит Минздрав России, сообщает DEITA.RU.

Речь в разрабатываемом Минздравом документе идет о том, что требования к размещению медицинских организаций будут учитывать плотность населения и «реальную потребность» в медицинской помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова 30 сентября на совместном заседании президиумов правлений «Опоры России» и Ассоциации «НП «Опора».

Как известно, в стране создана и действует геоинформационная система. Сейчас же Минздрав готовится выполнить поручение, которое дал Президент России Владимир Путин: ввести прямую ответственность губернаторов за внесение в нее любого инфраструктурного изменения в течение 5 дней.

Вопрос о необходимости планирования был поднят председателем правления Медицинского института биологических систем им. Сергея Березина, членом Комитета по здравоохранению «Опоры России» Аркадием Столпнером. Организация открыто лоббирует интересы частного медицинского бизнеса.

По мнению Столпнера, одним из критериев отбора кандидатов на освоение государственных средств в рамках программ ОМС и ВМП, помимо качества оказания медицинской помощи, должна быть востребованность: «Мы зачастую видим, что в одном регионе открывается несколько организаций, и количество предложений превышает спрос, который государство готово оплатить. Государство в этом плане имеет хорошие рычаги, чтобы направить частную инициативу в те области, в которых заинтересовано», – сказал он.

«Лишние» государственные больницы и поликлиники закроют. При этом действующие частные медицинские организации ждут преференции: даже процедура предлицензионного контроля их не коснется.

При этом, инициатива Минздрава нашла неожиданных союзников. Как пишет в Facebook председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев, после передачи здравоохранения в государственную собственность больницы лишились муниципальной поддержки и превратились в источники дохода. Медицина пополняет казну муниципалитетов за счёт коммунальных платежей, обогащает фонды ОМС, а мелкие медучреждения держатся на плаву лишь благодаря долгам. «Смешно, но главные врачи не спешат эти долги гасить: пока они есть – больница будет жить. Оплатишь – могут и закрыть», - пишет профессор.

Московский врач также заявил о том, что большинство российских районных больниц нужно закрыть. По его мнению, их нужно заменить крупными многопрофильными центрами. Идеи москвичей все чаще могут показаться странными.

Между тем, каждая вторая больница уже закрылась в России за 15 лет. Оптимизация российского здравоохранения принесла плачевные результаты. «Неэффективные» больницы оказались закрыты в ужасающем количестве. По данным специалистов Центра экономических и политических реформ в 2000–2015 годах количество российских больниц сократилось в два раза, с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч.

Предполагалось, что сокращение количества больниц сэкономит в бюджет деньги, а за счет экономии будут построены новые центры высокотехнологической помощи. В которых россияне и будут массово получать квалифицированную медицинскую помощь. Сэкономить деньги получилось, да. Сколько именно – одному Минздраву известно. И центры высокотехнологичной помощи тоже построили, но вовсе не массово. Попасть туда россиянам можно, но не всем и не сразу и не всегда бесплатно по полису ОМС.

В итоге качество отечественной медицинской помощи упало кратно. По данным Счетной палаты, за 2000–2015 годы серьезно увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах на 39,1%, выявленные новообразования – на 35,7%, заболевания системы кровообращения – на 82,5%. Упало здоровье у россиян. Если говорить о месте в мире, то и вовсе конфуз выходит, даже не сравнивая Россию с лучшей десяткой. По показателю ожидаемой продолжительности жизни Россия занимает 110 место в мире.

Дмитрий Санников