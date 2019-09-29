Новая оптимизация: четверть салонов могут закрыть

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Генеральный директор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, сообщает DEITA.RU.

По мнению руководителя, это позволит повысить эффективность их работы. Как говорит Василь Лацанич, «Билайн»  за полгода уже сократил свою розницу на 10% и готов продолжать сокращение.

Как отмечает РИА «Новости», розничная сеть «Билайн» на конец второго квартала 2019 года насчитывала около 3 тысяч салонов. Крупнейшей операторской розницей владеет МТС - на конец второго квартала она насчитывала 5,88 тысячи салонов.

Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова в конце августа говорила, что компания до конца 2019 года планирует оптимизировать свою розничную сеть, закрыв 300 салонов продаж.

Дмитрий Санников

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