Новая оптимизация: четверть салонов могут закрыть

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Генеральный директор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, сообщает DEITA.RU.
По мнению руководителя, это позволит повысить эффективность их работы. Как говорит Василь Лацанич, «Билайн» за полгода уже сократил свою розницу на 10% и готов продолжать сокращение.
Как отмечает РИА «Новости», розничная сеть «Билайн» на конец второго квартала 2019 года насчитывала около 3 тысяч салонов. Крупнейшей операторской розницей владеет МТС - на конец второго квартала она насчитывала 5,88 тысячи салонов.
Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова в конце августа говорила, что компания до конца 2019 года планирует оптимизировать свою розничную сеть, закрыв 300 салонов продаж.
Дмитрий Санников