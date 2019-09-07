Инициатором изменений стал Минфин, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов Российской Федерации разработало новый законопроект с изменениями в действующую систему выплаты пенсий. Как пишет РБК, проект закона пока носит рабочее название: «О гарантированном пенсионном продукте».

Этот законопроект появился вместо предложенной ранее идеи ИПК (индивидуального пенсионного капитала), который копить должны были сами граждане, а не государство.

Как объяснили в Минфине, создание такой системы будет полезно в первую очередь самим россиянам: ведь по выходу на пенсию выплаты для них будут больше. Кроме того, предлагается делать налоговые вычеты гражданам и компаниям. Ведомство обязывается гарантировать выплату накопленных денег с началом пенсии.

Изначально Минфин планировал сделать участие в программе накопленияпенсий автоматическим для всех – не высказались против, значит, согласны. Последний закнопроект предполагает только добровольные отчисления.

В ближайшее время проект закона выставят на общественное обсуждение.

Елена Миронова