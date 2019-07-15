Систему с индивидуальным пенсионным капиталом вводят в России, сообщает DEITA.RU.

С большой долей вероятности, система с индивидуальным пенсионным капиталом в России заработает в 2020 году, а не в 2019. Банк России считает, что проект системы индивидуальных пенсионных накоплений проработан недостаточно хорошо.

Причина переноса общественных обсуждений проекта - недовольство Центробанком системой, основанной на добровольности взносов. Регулятор считает, что полная добровольность участия в системе лишает реформу накоплений смысла. А, стало быть, надо вводить индивидуальный пенсионный капитал для всех, делая его фактически еще одним налогом с заработной платы.

По замыслу Минфина, работающие россияне, будут отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды. При этом размер взносов в индивидуальный пенсионный капитал планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет.

При этом, для абсолютного большинства россиян система совершенно невыгодна. Их заработные платы и так невысокие, а станут еще меньше. Ну а на сколько-нибудь значимые прибавки к пенсии смогут рассчитывать лишь люди с зарплатой не менее 100 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Санников