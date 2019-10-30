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Новая пенсионная система охватит безработных
Новая пенсионная система, которая получила название «гарантированный пенсионный продукт», охватит не только наемных работников, но и самозанятых, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал представитель Минфина.
В ходе презентации новой пенсионной системы, которая прошла накануне, 29 октября, зашла речь о самозанятых. Разработчики идеи подтвердили, что в ней смогут участвовать все, однако особенности работы с самозанятыми будут обсуждаться отдельно.
Отмечается, что, по предварительным данным, система должна охватить фактически полстраны. Гарантированный пенсионный продукт рассчитан на 72,5 миллиона человек, в том числе самозанятых и даже тех, кто никогда в жизни не работал. Взносы за таких людей могут платить родственники или супруги.
В свою очередь, никогда не работавшая официально Елена заявила, что не оплачивала взносы в фонды и не собирается. «Мне 33 года, и я не планирую откладывать деньги ни в государственный, ни в негосударственный пенсионный фонд. Есть много других вариантов, как можно откладывать деньги на старость. Например, акции, паевые фонды, вложения в недвижимость и ценности», — делится своей жизненной позицией женщина.
Напомним, в 2019 году стартовала пенсионная реформа. Теперь люди выходят на пенсию на пять лет позднее, чем их предшественники.
Екатерина Брязгунова