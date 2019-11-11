Новая подстава от ГИБДД шокирует водителей

Всё новые и новые способы придумывают нечистые на руку сотрудники ГИБДД для собственного обогащения, сообщает DEITA.RU.

Проезжая железнодорожный переезд, автолюбитель видит, что прямо на путях сломался другой автомобиль, и владелец чинит его. Для того, чтобы продолжить путь, автолюбитель должен объехать сломавшийся автомобиль по встречной полосе. Тут и кроется вся загвоздка автоподставы, как сообщает канал «Лада Калина».

Предполагается, что человек в гражданском — это подельник инспекторов ГИБДД, который специально встал на железнодорожном переезде. Пост ГИБДД расположен чуть дальше переезда, благодаря чему сотрудники смогут взять водителя «с поличным». Из-за того, что на переездах всего по одной полосе в каждую сторону, жертве развода грозит лишение прав. Однако так просто оформлять протокол инспектор ГИБДД не станет, а предложит решить всё на месте.

Автолюбителей шокирует подобная подстава, потому что ПДД категорически запрещает остановку транспортного средства на железнодорожных путях. В случае подобной ситуации не стоит паниковать. Желательно помнить про видеорегистратор, помочь также может и камера на смартфоне. Необходимо зафиксировать факт того, что выезд на встречную полосу был спровоцирован необходимостью объезда, и предоставить снимки инспекторам ГИБДД. В лучшем случае инспектор поблагодарит автовладельца и вызовет эвакуатор для сломанной машины, в худшем же нужно будет обратиться в вышестоящие органы.

Софья Корф