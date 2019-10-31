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Новая привилегия российских чиновников возмутит россиян
Депутаты Госдумы предложили ввести отсрочку от призыва военнообязанных запаса в армию во время войны для ряда российских чиновников. Об этом сообщает DEITA.RU.
Законопроект о временном освобождении от мобилизации для высших должностных лиц регионов, их врио, а также глав муниципальных образований и местных администраций будет рассмотрен в ноябре.
Автором инициативы стал парламентарий Александр Терентьев. По его мнению, указанные чиновники необоснованно лишены отсрочки от призыва во время приведения страны в режим боевых действий.
Россияне неоднозначно отреагировали на данную инициативу. Большинство граждан были крайне возмущены возможным рассредоточением населения России, если в стране начнется война.
«Скажу прямо - обилие льгот, преференций и вообще почти приятельского отношения государства к своим управленцам (часто в ущерб представителям других, не менее важных профессий) вызывает у меня недоумение. Да, быть государственным «менеджером» - может быть утомительно. Странно получается - чиновникам и зарплаты увеличивают, и от армии в военное время защищают. Но почему таких поблажек не дают тем же инженерам или IT-специалистам? В военное время парень, полжизни проводящий, описывая строки кода, явно будет нужнее «на гражданке». Или не так?», «Я не удивлена, что чиновники берегут свои мягкие места, прячась за спинами простого люда. В принципе, довольно ожидаемо, что в случае чего все власть имущие «отсидятся», - возмущаются россияне.
Другая часть участников дискуссии не увидела в новом законе ничего страшного отметив, что в случае мобилизации последнее слово будет в любом случае за Минобороной.
«Военные, а не депутаты будут решать, кто нужен на войне, а кто - в тылу, чтобы эту же войну и обеспечивать. А что касается «защиты чиновников» от военных действий, то даже во времена Великой Отечественной войны в стране существовала так называемая «бронь» для ряда должностей», - заявили россияне.
Кстати, в марте текущего года депутаты Госдумы приняли закон, призванный уровнять шансы мужчин на непрерывное обучение в высших учебных заведениях. Теперь желающим продолжить учебу в магистратуре будет предоставлена третья отсрочка от армии, даже если первая была получена в школе. Таким образом, закон позволил продолжить обучение в вузе по программе магистратуры даже тем студентам, которые окончили школу в восемнадцать лет.
Также были приняты поправки по предоставлению отсрочки для обязательного прохождения службы в армии до года для тех, кто обучается на «бюджете» на подготовительных отделениях госвузов. Новый закон распространяется только студентов, поступивших на подготовительные курсы в год окончания школы.
Кроме того, в парламенте продолжается рассмотрения проекта об отсрочке для отцов троих и более детей, жены которых беременны четвертым ребенком.
Екатерина Цой