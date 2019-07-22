В 13 российских регионах запущена программа по борьбе с бедностью, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Минтруда РФ, сначала в программу влились восемь российских регионов, в том числе Приморский край. Через некоторое время пилотный проект пополнили еще пять регионов, среди них Республики Тыва и Коми, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

Главная цель пилотного проекта — всесторонне проанализировать сложившуюся ситуацию и понять причины бедности россиян. После того чиновникам предстоит разработать план, согласно которому удастся увеличить доходы россиян. Одно из направлений программы — это совершенствование размеров пособий для граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами I группы с детства.

Пока регионы подключаются к проекту, в надежде получить бюджетные средства, эксперты задаются одним очень важным вопросом: «По какому принципу следует оказывать помощь нуждающимся?». Проще говоря, кого именно считать достойным помощи. В одном регионе бедным считается тот, кто не может купить себе две пары обуви в год, а в соседнем — кто не способен позволить себе ипотечный кредит.

В свою очередь сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский уверен, что главная задача властей перед распределением денег должна заключаться в том, чтобы определить, что именно считать под бедностью. В каждом регионе ситуация своя, поэтом важно не допустить так называемого распыления бюджетных денег. Существует риск, что российское правительство выделить на реализацию программы колоссальные средства, однако россияне не увидят ни копейки. В связи с этим важна адресная помощь.

При этом, отмечает Журавский, сегодня в стране проживают тысячи трудящихся граждан, которые находятся на грани бедности. Вот с ними и нужно бороться, решать, как помогать. Иначе новая программа превратится в очередной распил бюджетных средств.

Екатерина Брязгунова