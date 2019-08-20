На осенней сессии в числе прочих законах об автомобилистах рассмотрят поправки в закон об ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Представители Министерства финансов ещё в прошлом году предлагали внести поправки в закон об ОСАГО, однако не успели подать заявку на участие в осенней сессии 2018 года. Теперь же поправки приобрели более выраженные очертания.

ОСАГО – страховка автолюбителя на случай, если он станет виновником аварии. При подобном ДТП страховая компания возместит ущерб пострадавшей стороне в размере до полумиллиона рублей на лечение, и до четырёхсот тысяч на возмещение ущерба транспортному средству.

По инициативе Минфина, чиновники могут утвердить иной размер выплат. Так, автолюбитель сможет выбрать, на какую сумму ему страховаться – 500 тысяч, 1 или 2 млн рублей. Также планируется увеличить срок, на который оформляется документ – с одного года до трёх лет.

Помимо этого, изменения коснутся отмены таких показателей, влияющих на стоимость страховки, как мощность автомобиля и регион регистрации автомобилиста. Зато появятся другие категории для оценки – стиль вождения автомобилиста, скорость езды, нарушение правил ПДД. Анализировать привычку вождения планируется посредством дорожных камер и при помощи специальных датчиков, которыми оборудуют автомобиль.

Напомним, чиновники на осенней сессии рассмотрят ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде. Мера может дойти до конфискации транспортного средства, если нетрезвый водитель попал в автоаварию.

О других новшествах в автомобильных законах осенней сессии Госдумы читайте в следующих публикациях DEITA.RU.

Софья Корф