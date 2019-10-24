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Новая реформа ЖКХ: бумажки отменяются

Счетчик

В России будет по-новому проходить привычная для всех владельцев недвижимости процедура, сообщает DEITA.RU.

Порядок поверки счетчиков меняется в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь бумажные свидетельства о поверке будут выдаваться только по желанию собственников. Вся информация о счетчиках и дате последней и предстоящей поверке будет содержаться в Сети. База данных создается Росстандартом.

Как отметили эксперты, теперь мошенники, которые рассылали почтовые уведомления о срочном проведении поверок и обманывали граждан, не смогут проворачивать свой бизнес. Такое решение приняли члены правительства России. Законопроект за их авторством уже внесен в Госдуму. Предполагается, что изменения в системе ЖКХ будут приняты оперативно.

Елена Миронова

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