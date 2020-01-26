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6 Декабрь 2019, 18:15

Новая серия «крабовых войн» началась на Дальнем Востоке

краб

В дальневосточной отрасли в связи с уголовным преследованием Олега Кана заявляют о новой серии «крабовых войн», сообщает DEITA.RU

На прошлой неделе Следственный Комитет России объявил о ходатайстве заочного ареста «крабового короля» Дальнего Востока Олега Кана в рамках расследования уголовного дела по факту убийства в октябре 2010 года во Владивостоке Валерия Пхиденко.

В официальном заявлении Следкома России содержатся довольно жесткие формулировки: «В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в федеральный розыск».

Как отметил порталу Fishnews известный дальневосточный рыбопромышленник Дмитрий Пашов, такая ситуация позволяет ожидать продолжения борьбы за доступ к промыслу, дальнейшему переделу, потому как остались не разыгранные на торгах крабовые квоты, а также другие виды водных биоресурсов. Профессиональная общественность по-прежнему выступает против, потому что считает, что исторический принцип – основа бизнеса, база для развития, заявил рыбопромышленник.

В Приморье Олега Кана связывают с долями в нескольких крупных торговых центрах во Владивостоке. Приобрел недвижимость он в 2015 году у экс-губернатора Сергея Дарькина. Сумма сделки не оглашалась. В 2019 году компании, подконтрольные Олегу Кану, приобрели крабовые квоты на 2 млрд рублей. За год до этого федеральные СМИ обвиняли его в контрабанде краба. 

Дмитрий Санников

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