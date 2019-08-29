На пятьдесят тысяч рублей оштрафовали московского автолюбителя за аварию, в которую он не попадал. Тем не менее, его обвиняют в том, что он не отправил в страховую компанию европротокол из-за аварии в Волгограде, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

Крупная страховая компания отсудила у руководителя экспертного центра Probok.net пятьдесят тысяч рублей за якобы совершенное в 2016 году ДТП. Сам пострадавший от мошенничества заявляет, что он никогда не бывал в Волгограде, а в момент совершения ДТП ему довелось вести передачу в эфире на радио.

Со счета мужчины списали деньги, которые ушли страховой компании. Считалось, что перед этим компания платила за него как за виновного в ДТП. Только обратившись в суд пострадавший увидел якобы им составленный европротокол. При этом номер водительского удостоверения не совпадал с документами обвиняемого, и авто был оформлен не на него. Но виновным и признавшим вину числился он. НА самом деле мужчина даже не оформлял в этой компании полис ОСАГО, но полис у него обнаружился.

В мошенничестве подозреваются автостраховщики. За то же говорят и часто используемые в нечестных схемах авто 90-х годов выпуска, которые и в этот раз «попали в ДТП». Как сотрудники могли оформить выплату, не имея никаких личных данных, пострадавший не знает. Он считает, что вправе подозревать в нечестности и их тоже. Эксперты добавляют к этому, что техническая ошибка в такой ситуации весьма маловероятна.

Анастасия Туркова