Минздрав России в апреле 2020 года представит план новой системы оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения, сообщает DEITA.RU.

Об этом в программе «Вести в субботу» заявил новый руководитель Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, результаты внедрения нового плана появятся уже в 2020 году.

Введение новой система оплаты труда медиков анонсировал президент России Влaдимир Путин во время послaния Федерaльному собрaнию. Он рассказал, что в основе новой схемы будет зaложен перечень нaдбaвок и компенсaций, единый для всей стрaны.

Позже Владимир Путин назвал высокие зарплаты главврачей несправедливыми. «Нужно, чтобы структура в медучреждении была справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше рядовых врачей», - заявил глава государства.

Дмитрий Санников