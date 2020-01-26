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Новая система оплаты труда медиков вводится в России
Минздрав России в апреле 2020 года представит план новой системы оплаты труда сотрудников сферы здравоохранения, сообщает DEITA.RU.
Об этом в программе «Вести в субботу» заявил новый руководитель Минздрава Михаил Мурашко. По словам министра, результаты внедрения нового плана появятся уже в 2020 году.
Введение новой система оплаты труда медиков анонсировал президент России Влaдимир Путин во время послaния Федерaльному собрaнию. Он рассказал, что в основе новой схемы будет зaложен перечень нaдбaвок и компенсaций, единый для всей стрaны.
Позже Владимир Путин назвал высокие зарплаты главврачей несправедливыми. «Нужно, чтобы структура в медучреждении была справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше рядовых врачей», - заявил глава государства.
Дмитрий Санников